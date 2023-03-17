Депутата сельского поселения в Татарстане заподозрили в мошенничестве на 2,1 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане 60-летнюю депутата Совета Масадинского сельского поселения Актанышского района, директора ООО ПО «Коммунсервис-Актаныш» заподозрили в мошенничестве, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



Следствие считает, что депутат с апреля 2020 по май 2022 года при оказании услуг по поставке теплоснабжения в Актаныш по договору с государственными и муниципальными учреждениями предоставила в Госкомитет Татарстана по тарифам ложные данные о якобы понесенных затратах на электроснабжение котельного оборудования, приобретение холодной воды, амортизацию и др. Таким образом тариф по оказанию услуг был завышен более чем на 2,1 млн рублей.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников исполкома Нижнекамского района Татарстана, а также МУП «Комплексное предприятие благоустройства города Нижнекамска». Должностные лица МУП подготовили и направили заказчику подложные документы о выполнении работ в полном объеме, хотя условия выполнены не были.



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Маргарита Головатенко