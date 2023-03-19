В Татарстане за год подорожали баранина и говядина

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане за последний год выросли средние цены на баранину и говядину (кроме бескостного мяса). Свинина же, наоборот, подешевела.

По состоянию на 11 марта 2022 года один килограмм баранины в Татарстане в среднем стоил 515,94 рубля. За год стоимость выросла на 11,5%, до 575,27 руб./кг.

Средний ценник на говядину в Татарстане за 12 месяцев вырос на 13%, или на 55 рублей. На 13 марта этого года он составил 481,88 рубля за килограмм.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Свинина в республике с марта прошлого года подешевела на 6,7%. Покупка обойдется в среднем в 261,56 рубля за килограмм.

Напомним, что с 6 по 13 марта средняя цена баранины в Татарстане не изменилась. Свинина за неделю подорожала на 0,09%, а говядина подешевела на 0,2%.

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Татьяна Демина