За неделю в Татарстане подешевели макароны, гречка и печенье

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с 6 по 13 марта подешевели некоторые продукты питания. Снизились средние цены на макароны, вермишель, гречку, сметану и сухие молочные смеси для детского питания.

Заметнее всего из продуктов за неделю подешевел картофель. Средняя цена уменьшилась на 3%, до 30,8 рубля за один килограмм.

На остальные продукты динамика снижения средних цен за неделю сложилась следующим образом:

макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 1,78%, до 68,29 руб./кг;

печенье — на 1,19%, до 206,09 руб./кг;

гречка — на 1,18%, до 66,49 руб/кг.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также в республике, согласно данным Татарстанстата, подешевели куры (кроме куриных окорочков), полукопченая колбаса и маргарин. Минимально снизились средние цены на говядину (кроме бескостного мяса), вареную колбсасу, сливочное и подсолнечное масло, питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5—3,2% жирности, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, черный байховый чай, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов.

Напомним, что кроме картофеля в Татарстане подешевели и другие продукты, входящие в так называемый борщевой набор. Средняя цена лука за неделю снизилась на 1,71%, капусты — на 1,05%, столовой свеклы — на 0,91%, а моркови — на 0,52%.

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Татьяна Демина