Официальная статистика: в Татарстане за неделю подорожали бананы, свежие помидоры и яйца

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

С 6 по 13 марта в Татарстане подорожал ряд продуктов питания — бананы, свежие помидоры и куриные яйца. Без изменений за неделю осталась средняя цена баранины (575,27 руб./кг) и ржаного, ржано-пшеничного хлеба (58,2 руб./кг).

Заметнее всего подорожали бананы. Средняя цена за неделю выросла на 4,47%, до 114,4 рубля за один килограмм.

На другие продукты питания динамика роста средних цен в Татарстане с 6 по 13 марта сложилась следующим образом.

свежие помидоры — на 3,99%, до 185,78 руб./кг;

пшено — на 1,47%, до 43,15 руб./кг;

яблоки — на 1,32%, до 93,92 руб./кг;

творог — на 1,26%, до 351,46 руб./кг;

пшеничная мука — на 1,08%, 41,49 руб./кг;

куриные яйца — на 1,01%, до 75,04 рубля за упаковку из 10 штук;

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Также в республике подорожали мясные консервы для детского питания, твердые, полутвердые и мягкие сыры, сахар-песок, сосиски и сардельки Минимально выросли цены на свинину (кроме бескостного мяса), мороженую неразделанную рыбу, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности, соль и шлифованный рис, следует из данных Татарстанстата.

В начале этого месяца в Татарстане подорожали бананы, сметана, свежие помидоры, черный байховый чай, сухие молочные смеси для детского питания и куриные яйца. Также с 27 февраля по 6 марта выросли средние цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов.



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Татьяна Демина