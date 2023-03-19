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Сегодня в Казани ожидается до +3 градусов

06:30, 19.03.2023
Сегодня в Казани ожидается до +3 градусов

В воскресенье, 19 марта, в Казани ожидается переменная облачность без осадков и умеренный восточный ветер. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем температура воздуха составит от +1 до +3 градусов. В целом по Татарстану ожидается от -1 до +3°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 20 марта, осадки маловероятны. Ночью похолодает до -3..-8 градусов, днем потеплеет до +1..+6°С.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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