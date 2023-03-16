В Татарстане в конце недели ожидается до +9 градусов, снег и метель

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На этой неделе в Татарстане сохранится теплая погода — в дневное время температура воздуха может достигать +8..+9 градусов. Однако по ночам она все еще будет опускаться ниже 0°С, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ночью в пятницу, 17 марта, ожидается от -2 до +3 градусов. Днем к западным районам республики приблизится атмосферный фронт с дождем, потеплеет до +4..+9°С.

Снег, в том числе мокрый, прогнозируется в ночь на субботу, 18 марта. Днем осадки ожидаются в восточных районах Татарстана. В отдельных районах возможна кратковременная метель. Ночью ожидается от -4 до +1°С, днем — от -1 до +3°С.

Ночью в воскресенье, 19 марта, в Татарстане похолодает до -6..-11 градусов. Днем ожидается от -1 до +3°С.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстан, в начале следующей недели, 20 марта, осадки маловероятны. Ночью похолодает до -3..-8 градусов, днем потеплеет до +1..+6°С. Ночью во вторник, 21 марта, в Татарстане ожидается от 0 до -5°С, днем — от +3 до +8°С.



Сегодня, 16 марта, вероятность осадков в Татарстане небольшая. Ожидается от +3 до +8 градусов.

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Татьяна Демина