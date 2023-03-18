В Татарстане почти полностью подготовили посевную и почвообрабатывающую технику

В Татарстане к весенне-полевым работам готовность тракторов составляет 95%, посевной и почвообрабатывающей техники — 98%. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Наиль Залаков.



Подкормку озимых и многолетних трав по мерзлой почве уже начали в Азнакаевском, Елабужском, Заинском, Сармановском, Актанышском и Нижнекамском районах. Необходимо своевременно подкормить 472 тыс. га озимых и 405 тыс. га многолетних трав. Состояние озимых культур серьезных опасений не вызывает, условия для их зимовки до потепления складывались оптимальные, рассказал Наиль Залаков.

Обеспеченность семенами зерновых, зернобобовых и крупяных культур с учетом страхового фонда составляет 129%. Завоз покупных семян находится на еженедельном контроле. С учетом законтрактованных партий на сегодня обеспеченность по сахарной свекле составляет 95%, по подсолнечнику — 85%, кукурузе — 93%, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В Татарстане на 1 гектар минеральных удобрений накоплено 60 кг действующего вещества с плюсом 12 кг к аналогичному периоду прошлого года. Однако по ряду районов накопление составляет ниже 40 кг.

Напомним, в 2022 году сельское хозяйство Татарстана произвело продукции на 334,1 млрд рублей — на четверть больше, чем в 2021 году. Объем инвестиций в АПК составил 152 млрд рублей.

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Маргарита Головатенко