На сотрудников исполкома Нижнекамского района Татарстана возбудили уголовное дело

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников исполкома Нижнекамского района Татарстана, а также МУП «Комплексное предприятие благоустройства города Нижнекамска» по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Как считает следствие, сотрудники исполкома и МУП заключили контракт на 10 млн рублей. За эти деньги необходимо было вывезти строительный мусор и разместить его на полигоне.

— В дальнейшем неустановленные должностные лица МУП подготовили и направили заказчику подложные документы о выполнении работ в полном объеме, а должностные лица исполкома и его структурных подразделений приняли их. В результате на счет МУП были перечислены денежные средства в соответствии с условиями контракта. Однако его условия полностью выполнены не были, в том числе не убран мусор, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Фото: realnoevremya.ru

В итоге из бюджета были украдены 1,1 млн рублей. Точный размер ущерба устанавливается.

Напомним, в Казани будут судить бывшего сотрудника УК Казани за аферу с муниципальной квартирой. 41-летнего мужчину обвиняют по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) имущества, приобретенного в результате совершения преступления).

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Айрат Назипов