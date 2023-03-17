Александр Бастрыкин призвал готовить международный суд над киевскими преступниками

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал начать готовить международный судебный орган для привлечения украинских военных преступников к ответственности. Такое заявление он сделал на заседании коллегии Министерства юстиции государства.

— Не секрет, что западные страны готовят международные судебные органы для привлечения к ответственности России. Мы должны вместе с Минюстом, а может, и во главе с Минюстом, начать аналогичную работу, — передает его слова «РИА Новости».

Он добавил, что необходимо определить список стран, которые войдут в состав международного трибунала.

Фото: sledcom.ru

В феврале Александр Бастрыкин сообщил, что Следственный комитет России с 2014 года возбудил более 2,5 тысячи дел о преступлениях украинского режима. Большая часть из них связана с преступлениями против гражданского населения.

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Айрат Назипов