Игроки Virtus.pro выступят на турнире ESL под нейтральным названием из-за запрета организаторов

Игроки состава российской организации Virtus.pro по CS:GO сыграют на турнире ESL Pro League Season 15 под независимым названием Outsiders. Об этом сообщает Cybersport.ru со ссылкой на свои источники.

Ранее руководство ESL запретило составу Virtus.pro играть под тегом клуба на Pro League Season. Сама организация прокомментировала решение игроков так:

«Как мы говорили ранее, Virtus.pro не станет запрещать игрокам в CS:GO выступать на ESL Pro League Season 15 под нейтральным тегом. По требованию ESL мы не сможем освещать их участие в клубных социальных сетях, поэтому приглашаем болельщиков подписываться на личные аккаунты игроков и следить за их успехами там. Удачи, медведи!» — прокомментировали представители VP сложившуюся ситуацию.

Напомним, организаторы ESL запретили игрокам российских организаций VP и Gambit Esports выступать под названием своего клуба. О том, будут ли выступать игроки «гамбитов» под нейтральным названием, пока неизвестно.

ESL Pro League Season 15 проходит с 9 марта по 10 апреля