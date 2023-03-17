Исследование: 59% казанцев уверены, что детям надо помогать с покупкой квартиры

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

82% казанцев считают, что первое жилье должно появиться у человека к 30 годам. Еще 59% респондентов уверены, что детям нужно помогать с покупкой недвижимости. Об этом говорится в результатах исследования СК «Росгосстрах» и банка «Открытие».

36% опрошенных заявили, что поддержат свое чадо в этих вопросах только в том случае, если на то будет финансовая возможность. По мнению 23% респондентов, детям надо помогать с покупкой квартиры, несмотря на сложности. Треть респондентов выразили уверенность, что дети должны сами разбираться с подобным вопросом.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Большинство респондентов считают, что первое жилье изначально должно быть хорошим. 23% родителей уверены — в качестве первой жилплощади надо выбирать двухкомнатную квартиру; 29% — однокомнатную; а 11% думают, что это должен быть сразу дом.

15 марта стало известно, что в феврале в Казани средняя стоимость жилья в новостройках составила 8,5 миллиона рублей. По сравнению с сентябрем 2022 года данный показатель снизился на 600 тысяч рублей.

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Антон Гаврилов