Стоимость квартир в новостройках Казани упала на 600 тыс. рублей
В феврале в Казани средняя стоимость жилья в новостройках составила около 8,5 миллиона рублей — такими данными поделился сервис Дом.рф.
Отмечается, что по сравнению с сентябрем 2022 года показатель снизился на 600 тысяч рублей.
Таким образом, в Казани стоимость квадратного метра за прошедшие полгода уменьшилась на 3,8% — до 175,6 тысячи рублей.
Аналитическая служба «Реального времени» подробно описала ситуацию на рынке недвижимости в Казани. Эта сфера пережила кризисный 2022 год относительно стабильно. И хотя по объему сделок рынок сократился, застройщики компенсировали падение ростом цен на жилье.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии