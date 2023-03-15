Стоимость квартир в новостройках Казани упала на 600 тыс. рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В феврале в Казани средняя стоимость жилья в новостройках составила около 8,5 миллиона рублей — такими данными поделился сервис Дом.рф.

Отмечается, что по сравнению с сентябрем 2022 года показатель снизился на 600 тысяч рублей.

Таким образом, в Казани стоимость квадратного метра за прошедшие полгода уменьшилась на 3,8% — до 175,6 тысячи рублей.

Аналитическая служба «Реального времени» подробно описала ситуацию на рынке недвижимости в Казани. Эта сфера пережила кризисный 2022 год относительно стабильно. И хотя по объему сделок рынок сократился, застройщики компенсировали падение ростом цен на жилье.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова