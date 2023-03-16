Верховный суд признал легион «Свобода России*» террористической организацией

Верховный суд РФ признал террористическим и запретил в стране украинский легион «Свобода России»*. Об этом сообщает «РИА Новости».

С иском в суд обратился генеральный прокурор России Игорь Краснов. Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку дело маркировано грифом «секретно».

Теперь всем участникам организации, независимо от совершения других преступлений, грозит в России уголовная ответственность по статье 205.4 УК РФ. Им может грозить до 20 лет лишения свободы.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Согласно данным из открытых источников, легион входит в состав ВСУ. Отмечается, что цель организации — это диверсии на территории России.

Два месяца назад Верховный суд России признал международное движение МКУ* («Маньяки. Культ убийств»* , «Молодежь, которая улыбается»*) террористической организацией и запретил его деятельность на территории страны.

*признана террористической организации по решению Верховного суда РФ и запрещена на территории России.

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Айрат Назипов