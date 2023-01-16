Верховный суд России признал террористической организацией международное движение МКУ*
Верховный суд России признал международное движение МКУ* («Маньяки. Культ убийств»* , Молодежь, которая улыбается*) террористической организацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Согласно материалам дела, прокуратура установила, что движение было создано на Украине, основано на нацистской идеологии. Его целью является образование «расово чистого государства».
— Продвижение идей МКУ в интернете направлено на формирование культа насилия, стимуляцию совершения убийств, что привело к росту социальной напряженности и атмосферы страха, — отметили в прокуратуре.
По данным из открытых источников, МКУ* было создано в 2017 году. За это время её предполагаемые участники совершили ряд нападений на бездомных и лиц, имеющих проблем с наркотическими веществами.
14 ноября 2022 года региональное всетатарское общественное движение — Всетатарский общественный центр (ВТОЦ)** был включен в федеральный перечень экстремистских организаций Министерства юстиции России. Теперь его деятельность запрещена на территории РФ.
*признана в России террористической организацией.
**признана в России экстремистской организацией.
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