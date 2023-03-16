Полковник МВД из Дагестана получил пожизненный срок за причастность к терактам в московском метро

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего начальника Кизлярского ОВД Гази Исаева*. Полковник был задержан по уголовному делу о взрывах на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» московского метрополитена в 2010 году.

Как доказала сторона обвинения, Исаев* подвозил смертницу, которая выехала в Москву для совершения теракта. Также подсудимый помогал террористической группировке в 2009—2010 годах.

Свою вину обвиняемый не признал. Его отправили в колонию особого режима.

Фото: ru.wikipedia.org/Скампецкий

Напомним, 29 марта 2010 года две смертницы устроили теракт на станциях «Лубянка» и «Парк культуры». В результате трагедии погиб 41 человек, еще около ста получили ранения.

*внесен в реестр террористов и экстремистов

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Айрат Назипов