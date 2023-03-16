Михаил Мишустин выступит с отчетом в Госдуме 23 марта
Ежегодный отчет правительства в Государственной думе огласят 23 марта. Об этом сообщил депутат нижней палаты российского парламента Денис Парфенов.
— Только что спикер Володин огласил окончательную дату отчета правительства — 23 марта. Это самый ранний по времени ежегодный отчет правительства, — написал Парфенов в телеграм-канале «Red.Парфенов».
Совет Госдумы уже утвердил процедуру рассмотрения отчета кабмина на пленарном заседании. Процесс должен занять около четырех часов. Представители каждой фракции смогут задать по пять вопросов премьер-министру страны Михаилу Мишустину.
Напомним, в 2022 году Михаил Мишустин выступил с отчетом в Госдуме 7 апреля. В своем выступлении он обратил внимание, что от взаимодействия правительства и нижней палаты российского парламента зависит успешная адаптация национальной экономики.
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