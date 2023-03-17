Океанолог оценил сложность миссии по поискам американского беспилотника, упавшего в Черное море

При поиске американского беспилотника MQ-9 Reaper, упавшего в Черное море, не должно возникнуть сложностей. Об этом заявил старший научный сотрудник института океанологии РАН, кандидат биологических наук Филипп Сапожников, сообщает «Газета.ru».

Ученый пояснил, что воды Черного моря насыщены сероводородом. По этой причине в подводном судне могут начаться процессы гниения. Однако Сапожников считает, что у этого факта есть и положительная сторона — такая среда лучше сохранит беспилотник, не позволив ему заржаветь.



Фото: wikimedia.org

— Конечно, сероводород производит определенное химическое воздействие, и в такой воде идут свои процессы гниения, но в данном случае характер среды скорее на руку поисковикам: если быстро поднять обломки, с ними ничего не успеет произойти, — отметил он.



14 марта Европейское командование ВС США сообщило о столкновении российского Су-27 с американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) MQ-9 над Черным морем. В результате воздушного инцидента дрон упал в международные воды. Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим коллегой из США, главой Пентагона Ллойдом Остином. Глава российского Минобороны в ходе беседы отметил, что полеты БПЛА США у побережья Крыма носят провокационный характер. По словам Шойгу, такие действия Вашингтона подкрепляют вероятность эскалации обстановки.

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Антон Гаврилов