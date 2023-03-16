Новости общества

02:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани демонтируют еще восемь самовольно установленных торговых объектов

10:20, 16.03.2023 1
В Казани демонтируют еще восемь самовольно установленных торговых объектов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти Казани распорядились демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные торговые объекты, а также автофургоны. Сносу подлежат восемь объектов.

Согласно распоряжению заместителя руководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова, в городе демонтируют объекты по следующим адресам:

  • торговый объект по ул. Даурской, вблизи дома №36;
  • торговый павильон по ул. Дорожной, вблизи дома №35;
  • два автофургона по ул. Адоратского, вблизи дома №29;
  • автофургон по ул. Адоратского, вблизи дома №31а;
  • автофургон по ул. Аделя Кутуя, вблизи дома №7;
  • торговый объект по ул. Южно-Промышленной, вблизи дома №2;
  • торговый объект по ул. Короленко, кад. №16:50:100501:49.
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Владельцы указанных объектов должны добровольно снести их до 20 марта. Если они этого не сделают, то их собственность демонтируют и переместят в принудительном порядке в срок с 21 марта по 18 июня 2023 года.

На прошлой неделе власти Казани утвердили очередной перечень самовольно установленных и незаконно размещенных девяти объектов, подлежащих демонтажу. В список попали торговые павильоны и киоски по продаже воды.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16 мар
    И все равно они вечно появляются потом как грибы после дождя. Бесконечный процесс.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также