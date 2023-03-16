В Казани демонтируют еще восемь самовольно установленных торговых объектов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти Казани распорядились демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные торговые объекты, а также автофургоны. Сносу подлежат восемь объектов.

Согласно распоряжению заместителя руководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова, в городе демонтируют объекты по следующим адресам:

торговый объект по ул. Даурской, вблизи дома №36;

торговый павильон по ул. Дорожной, вблизи дома №35;

два автофургона по ул. Адоратского, вблизи дома №29;

автофургон по ул. Адоратского, вблизи дома №31а;

автофургон по ул. Аделя Кутуя, вблизи дома №7;

торговый объект по ул. Южно-Промышленной, вблизи дома №2;

торговый объект по ул. Короленко, кад. №16:50:100501:49.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Владельцы указанных объектов должны добровольно снести их до 20 марта. Если они этого не сделают, то их собственность демонтируют и переместят в принудительном порядке в срок с 21 марта по 18 июня 2023 года.

На прошлой неделе власти Казани утвердили очередной перечень самовольно установленных и незаконно размещенных девяти объектов, подлежащих демонтажу. В список попали торговые павильоны и киоски по продаже воды.

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Айрат Назипов