В Казани демонтируют еще восемь самовольно установленных торговых объектов
Власти Казани распорядились демонтировать самовольно установленные и незаконно размещенные торговые объекты, а также автофургоны. Сносу подлежат восемь объектов.
Согласно распоряжению заместителя руководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова, в городе демонтируют объекты по следующим адресам:
- торговый объект по ул. Даурской, вблизи дома №36;
- торговый павильон по ул. Дорожной, вблизи дома №35;
- два автофургона по ул. Адоратского, вблизи дома №29;
- автофургон по ул. Адоратского, вблизи дома №31а;
- автофургон по ул. Аделя Кутуя, вблизи дома №7;
- торговый объект по ул. Южно-Промышленной, вблизи дома №2;
- торговый объект по ул. Короленко, кад. №16:50:100501:49.
Владельцы указанных объектов должны добровольно снести их до 20 марта. Если они этого не сделают, то их собственность демонтируют и переместят в принудительном порядке в срок с 21 марта по 18 июня 2023 года.
На прошлой неделе власти Казани утвердили очередной перечень самовольно установленных и незаконно размещенных девяти объектов, подлежащих демонтажу. В список попали торговые павильоны и киоски по продаже воды.
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