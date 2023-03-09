Власти Казани вновь распорядились снести незаконно установленные павильоны и киоски по продаже воды
В Казани утвердили очередной перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих демонтажу. В списке торговые павильоны и киоске по продаже воды.
Согласно распоряжение заместителя руководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова, демонтажу подлежат следующие девять объектов:
- торговый павильон по ул. Копылова, вблизи дома №5/1;
- торговый объект по ул. Муштари, вблизи дома №11/40;
- автофургон на площади Тысячелетия, вблизи дома №2;
- тонар по ул. Татарстан, вблизи дома №52;
- торговый павильон по ул. Гарифьянова, вблизи дома №28а;
- киоск по продаже воды по ул. Ягодинской, вблизи дома №27;
- киоск по продаже воды по ул. Шоссейной, вблизи дома №2ж (ж.м. «Борисоглебское»);
- киоск по продаже воды по ул. Г. Баруди, вблизи дома №4;
- киоск по продаже воды по ул. Беломорской, вблизи дома №5.
Собственники, которых властями установить не удалось, должны снести указанные объекты до 13 марта. В противном случае их демонтируют принудительно в срок с 14 марта по 11 июня.
Глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Фанис Нурмухаметов распорядился снести следующие объекты:
- металлические столбики, цепи по ул. Восстания, вблизи дома №13, и по ул. Чистопольской, вблизи дома №39;
- металлические ограждения и столбы по ул. Короленко, вблизи дома №47;
- помещение охраны, металлические ограждения (трубы) по ул. Адоратского, вблизи дома №5б;
- автоматический шлагбаум по ул. Абсалямова, вблизи дома №29б;
- металлический контейнер, бытовку, помещение для охраны, автоматический шлагбаум по проспекту Ямашева, вблизи дома №73;
- металлические трубы с цепями по ул. Восстания, вблизи дома №11-13.
Собственники указанных объектов должны самостоятельно снести их за пять суток, начиная с сегодняшнего дня. Если требования властей не будут выполнены, демонтаж выполнят принудительно в течение 90 дней.
В феврале власти Казани постановили снести два автофургона по адресам: Декабристов, 150 и Адоратского, 12. В список также попали торговые объекты и павильоны.
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