Цена нефти Brent опустилась ниже $77 за баррель впервые с 12 декабря 2022 года

Цена фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае опустилась ниже $77 за баррель впервые с 12 декабря 2022 года, согласно данным торгов на лондонской бирже ICE.



По данным биржи на 21.49 мск, цена Brent снижалась на 4,72% — до $76,96 за баррель. К 22.02 мск Brent находилась на уровне $77,06 за баррель, снижение составило 4,66%.

Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в апреле дешевел на 5,05% — до $71,02 за баррель, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

16 февраля цена нефти Brent стабилизировалась. На лондонской бирже ICE Futures апрельские фьючерсы дорожали на $0,02 (0,02%) — до $85,4 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI выросли в цене на NYMEX на $0,06 (0,08%), до $78,65 за баррель. В конце января нефть Brent с поставкой в марте 2023 года превышала в цене $89 за баррель впервые с 1 декабря 2022 года.



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Маргарита Головатенко