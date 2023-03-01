На ремонт моста в Тукаевском районе Татарстана выделят 95,4 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Тукаевском районе Татарстана проведут капитальный ремонт моста через реку Суксинку. На это ГКУ «Главтатдортранс» выделит 95,4 млн рублей.

За указанную сумму нужно отремонтировать опоры моста, установить очистные сооружения, обустроить подходы к территории, частично демонтировать конструкции существующего моста и так далее.

Работы будут вестись на км 5+790 трассы «Набережные Челны — Бурды». Они должны быть закончены к 20 июня 2024 года.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, власти Татарстана утвердили программы дорожных работ на дорогах общего пользования на 2023 год. На эти цели выделили 47,2 млрд рублей.

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Айрат Назипов