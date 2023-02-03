Сельского депутата в Татарстане обвинили в присвоении денег на сено

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Татарстану

Депутата совета Сарабикуловского сельского поселения Лениногорского района Татарстана обвинили в присвоении и растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ) денег, которые выделялись на покупку сена для крупного рогатого скота, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



По версии следствия, 56-летняя директор фирмы и депутат в 2021 году договорилась с третьим лицом, что будет покупать у него сено. В дальнейшем она давала указания кассиру составлять от имени зоотехника служебные записки о необходимости выделения из кассы средств на покупку сена, которые в дальнейшем перечислялись на ее счет.

Всего в мае—сентябре ей перечислили более 3,5 млн рублей. Часть из них действительно была израсходована на сено, однако другая часть возвращена в кассу и использована на нужды фирмы. Был и остаток в сумме 381 тысячи рублей — его обвиняемая присвоила и растратила.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Причастность к совершению преступления женщина признала полностью, ущерб возместила. Уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.

В январе прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о присвоении и растрате в отношении 35-летнего руководителя обществ с ограниченной ответственностью «УК «Экопарк Дубрава» и «Экопарк Сервис». По версии следствия, в 2015—2021 годах фигурант за счет вверенных средств приобрел и присвоил цифровую и бытовую технику на сумму более 900 тысяч рублей.



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Маргарита Головатенко