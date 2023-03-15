Исследование: в этом году россияне потратили на цветы на 36% меньше средств

В 2022 году россияне в преддверии Международного женского дня потратили на покупку цветов на 36% больше средств, чем в нынешнем году. К таким выводам в результате исследования пришли аналитики банка «Зенит».

Еще на 30% меньше россияне потратили на косметику. На ювелирные украшения в этом году было потрачено на 60% меньше. А вот в случае с посещением театров, концертов, выставок и другими услугами в категории «Развлечения» россияне выделили в 2023 году сумму на 25% больше.



Фото: realnoevremya.ru/ Инна Серова

Также исследование показало, что женщины в целом уменьшили расходы в праздники. Так, представительницы прекрасного пола потратили на косметику в нынешнем году сумму на 14% меньше, на ювелирные изделия — на 8% меньше, на развлечения — на 7% меньше. При этом на цветы женщины в этом году выделили сумму, на 3% превышающую показатели 2022 года.



7 марта по итогам исследования SuperJob сообщалось, что казанцы в этом году намеревались потратить на цветы и подарки к 8 Марта сумму в размере 7 тысяч рублей — в прошлом году татарстанцы выделили на этот вопрос 8 тысяч рублей. Также аналитики отметили, что в 2021 году на презенты к 8 Марта в виде цветов и подарков у казанцев уходило 6,4 тысячи рублей.

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Антон Гаврилов