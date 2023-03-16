Кактус и подзорная труба: казанцы рассказали, что хранят на своем рабочем месте

Четверо из 10 казанцев признаются, что, работая в офисе, чувствуют себя как дома. 73% респондентов заявили, что на своем рабочем месте хранят посуду, чаще всего это чашка. Об этом говорится в результатах исследования сервиса «Авито Работа».

Также 73% опрошенных рассказали, что на работу приносят сменную обувь. Некоторые ходят по офису в домашних тапочках. У 56% респондентов на работе хранится даже комплект сменной одежды на разные случаи жизни.

Фото: pxhere.com

Реже казанцы украшают свое рабочее место фотографиями, рисунками детей и мелкими сувенирами — их приносят лишь 14% жителей столицы Татарстана. Опрос также показал, что иногда на рабочих местах появляются по-своему забавные личные вещи: кактусы, игрушки, подзорная труба и статуэтки.

В марте в результате опроса выяснилось, что 69% россиян с теплом вспоминают свою работу. Каждый четвертый опрошенный назвал этот опыт болезненным. 39% респондентов рассказали, что на первом рабочем месте продержались больше года. Ряд участников опроса сообщили, что нашли свою первую работу в 18—20 лет.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов