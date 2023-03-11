Исследование: большинство россиян с теплом вспоминают свою первую работу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Большинство россиян (69%) с теплом вспоминают свою первую работу. При этом каждый четвертый назвал этот опыт болезненным, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на соответствующий опрос.

69% респондентов отметили, что на первой работе они получали до 10 тысяч рублей. От 10 до 20 тысяч рублей зарабатывали 18%, больше 40 тысяч — лишь 5%. Самыми популярными первыми должностями стали: менеджер по продажам (15%), промоутер (14%) и разнорабочий (12%).

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Больше года продержались на первом рабочем месте 39% опрошенных. Уволились через 2—3 месяца 30%, через 3 месяца — год — 28%.



Также стоит отметить, что 30% россиян нашли первую работу в 18—20 лет. В 15—16 лет трудоустроились 16% и по 14% в 16—17 лет и в 20—25 лет.



Почти треть россиян (35%) устроились на подработку в течение последнего года. Доходы от банковских вкладов или накопительного счета появились у 12% респондентов, от инвестиций в ценные бумаги — у 6%. Еще 2% опрошенных назвали другие источники дополнительного дохода.

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Елизавета Пуншева