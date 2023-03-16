В Казани назвали профессии, представители которых могут протянуть руку помощи коллеге

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В случае каких-либо сложностей на работе чаще всего руку помощи коллеге готовы протянуть квалифицированные рабочие и воспитатели. О том, что при таком раскладе помощь коллеге будет немедленно оказана, признались 78% казанцев, представляющих эти профессии. Об этом говорится в результатах исследования SuperJob.

Также в списке профессий, представители которых не пройдут мимо нуждающегося в помощи коллеги, — медсестры, менеджеры по логистике (по 75%), PR-менеджеры, менеджеры по продажам и охранники (по 63%).

Тех, которые помогут соратнику по работе только в том случае, если он сам об этот попросит, больше среди системных администраторов (40%), бухгалтеров (38%), юристов (33%) и операторов call-центров (30%).

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Реже жители столицы Татарстана сообщали о том, что они решатся помочь своему коллеге, если их об этом попросит босс. Такой стратегии предпочитают придерживаться 9% опрошенных HR-менеджеров.

В конце января в результате исследования SuperJob выяснилось, что 65% россиян придут на помощь своему коллеге, если тот столкнется со сложностями в работе. Еще 27% респондентов признались: протянут руку помощи в том случае, если их об этом попросят. 2% опрошенных заявили, что не останутся равнодушными в этом случае, но только если помочь коллеге разрешит вышестоящее руководство.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов