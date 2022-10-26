ГСУ МВД по Татарстану: «Мы привлекательный регион для мошенников»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан — привлекательный регион для мошенников из-за его экономической развитости и высоких доходов граждан. Об этом сообщила начальник отдела по контролю за раскрытием и расследованием общеуголовных мошенничеств и краж, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, ГСУ МВД по РТ Марина Шнитенкова.



— Регистрация [мошенничеств] в Татарстане, к сожалению, очень большая. Мы не только по расследованным и раскрытым [преступлениям] находимся на лидирующих позициях, но, к сожалению, и по регистрации тоже. Татарстан, как вы сами понимаете, это экономически развивающийся регион с достаточно высоким доходом граждан, поэтому мы привлекательный регион для мошенников. Регистрация у нас действительно очень большая, — рассказала она.

Мкриншот трансляции

Марина Шнитенкова сообщила, что в Татарстане растет число мошенничеств, совершенных под предлогом «родственник попал в ДТП». Чаще всего на такую уловку попадаются пожилые татарстанцы.

— Если в прошлом году за аналогичный период их было совершено всего 0,7%, то в этом году только за третий квартал их совершено более 100, это составляет уже 7% от общего количества, — уточнила она.

За третий квартал 2022 года в республике задержали почти 100 злоумышленников, которые использовали для совершения преступления схему «родственник попал в беду». Более 90% таких преступлений раскрыто.

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Татьяна Демина