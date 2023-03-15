«Галичское Заозерье: лыжный марафон Совкомбанк» собрал более 1000 участников

Фото: предоставлено пресс-службой Совкомбанка

12 марта в деревне Толтуново Галичского района Костромской области состоялся лыжный марафон «Галичское Заозерье», титульным партнером которого стал Совкомбанк. В этом году спортивное соревнование впервые получило статус всероссийского и стало частью национальной командной серии Russialoppet. Более тысячи любителей и профессиональных спортсменов из 25 регионов приняли участие в гонке, включая корпоративную команду Совкомбанка.

Совкомбанк выступает партнером мероприятий «Галичское Заозерье» в Костромской области второй год подряд. Лыжная гонка проходит уже в третий раз, и по традиции в торжественных церемониях открытия и награждения участвуют губернатор Костромской области Сергей Ситников и представители администрации региона.

Банк активно поддерживает спортивные инициативы, как внешние, так и внутренние. В банке создано отдельное направление «СовкомСпорт», объединяющее единомышленников по разным видам спорта для совместных тренировок, участия в групповых турнирах, соревнованиях и массовых стартах. Лыжный марафон и забег «Галичское Заозерье» включены в календарь спортивных событий Группы «Совкомбанк».

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