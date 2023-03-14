Самый проблемный участок дороги в казанских Салмачах не будут ремонтировать в этом году — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Участок дороги в казанском поселке Новые Салмачи жители столицы Татарстана считают самым проблемным, однако в этом году его ремонтировать не будут, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



На дороге очень много ям, и автомобили попадают в них неизбежно, а местный автосервис собирает постоянных клиентов:

— Дороги очень плохие, приходится длительное время утром в пробках стоять. Например, с ребенком каждый день мы, чтобы доехать до садика недалеко от поселка, стоим в пробках из-за этих дорог час-полтора, — поделилась местная жительница Эльвира Уразаева.

В администрации Приволжского района, к которому относится дорога, заявили: о проблеме давно известно, но пока решать вопрос не будут — участок не входит в план ремонта. На этот год программа капитального ремонта дорог уже сформирована, поэтому рассматривать капремонт этой улицы будут в последующие годы.

Проблема с ямами, по словам жителей, наблюдается по всей Казани. В исполкоме города заявили, что начали заделывать ямы литым асфальтом, который как раз предназначен для работы в дождливую погоду.

К ямочному ремонту на основных улицах, мостах, развязках, путепроводах в столице Татарстана приступили 13 марта. Когда температура поднимется выше +10 градусов, для работ будут использовать плотный асфальтобетон.

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Маргарита Головатенко