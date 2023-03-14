Стоимость биткоина превысила $26 тысяч впервые с 13 июня 2022 года

Стоимость биткоина в ходе торговой сессии выросла на 17,65% — до $26,347 тысячи, согласно данным площадки Coindesk на 16.15 мск.



Показатель замедлил рост и был на уровне $26,322 тысячи (+16,89%). В последний раз стоимость биткоина превышала $26 тысяч 13 июня 2022 года.

16 февраля стоимость биткоина в ходе торговой сессии выросла на 9,78% и достигла $25,062 тысячи.



Фото: pixabay.com

Ночью в четверг 10 ноября 2022 года курс биткоина рухнул до уровня ноября 2020 года, до $15,8 тысячи. Однако днем он начал подниматься и к вечеру достигал $17,6 тысячи. Максимальный курс биткоина зафиксировали в 2021-м: 10 ноября позапрошлого года он торговался за $69 тысяч.

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Маргарита Головатенко