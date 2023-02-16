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Стоимость биткойна превысила $25 тысяч впервые с августа 2022 года

20:25, 16.02.2023
Стоимость биткойна превысила $25 тысяч впервые с августа 2022 года
Фото: pixabay.com

Стоимость биткойна в ходе торговой сессии выросла на 9,78% и достигла $25,062 тыс., согласно данным Coindesk.

По данным на 19:15 мск, курс биткойна замедлил рост и находился на уровне $24,779 тыс. (+8,38%).

В последний раз стоимость биткойна превышала $25 тыс. в августе 2022 года.

Фото: pixabay.com

Ночью в четверг 10 ноября 2022 года курс биткойна рухнул до уровня ноября 2020 года, до $15,8 тысячи. Однако днем он начал подниматься и к вечеру достигал $17,6 тысячи. Максимальный курс биткойна зафиксировали в 2021-м: 10 ноября позапрошлого года он торговался за $69 тысяч.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансы

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