Спасший более 200 пассажиров летчик-герой Дамир Юсупов прилетел в Казань

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Героем России Дамиром Юсуповым. Встреча прошла в Доме правительства РТ.

Рустам Минниханов побеседовал с Дамиром Юсуповым, высоко оценив отвагу и слаженные действия пилотов, что позволило спасти жизни сотни пассажиров. Также на встрече присутствовал вице-премьер республики, председатель нацсовета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Отмечается, что Дамир Юсупов прилетел в Казань, чтобы посетить специальный показ фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы», в основу которого легла его история.

Фото: rais.tatarstan.ru

Напомним, что летчик Дамир Юсупов стал известен после жесткой посадки самолета Airbus A321 рядом с подмосковным аэропортом Жуковский. Никто из 200 пассажиров не погиб и серьезно не пострадал. Владимир Путин наградил летчика Дамира Юсупова и его напарника званием Героя России.

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Айрат Назипов