Туристы в Казани в 2022 году тратили в среднем 12 740 рублей — это много или мало?
В 2022 году туристы в столице Татарстана тратили в среднем 12 740 рублей. Чаще всего они покупали сувениры и товары с местным колоритом, например тюбетейки и казаны.
В январе-феврале этого года самый большой средний чек среди туристов пришелся на казан — 1 753 рубля, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2022 года. В целом на сувениры гости республики тратили в среднем 390 рублей — на 31% больше, чем за первые два месяца прошлого года.
Приобретать туристы в Татарстане стали чаще чак-чак, казаны и казылык. Количество покупок меда, чувяков и тюбетеек, наоборот, снизилось, выяснили эксперты «Чек Индекса», «Платформы ОФД» и «СберАналитики».
Напомним, за 2022 год Казань посетили 3,6 миллиона туристов — на 20% больше, чем за 2021-й. Средняя загрузка гостиниц составила 65%, а в праздничные дни достигала 95%.
12 740 рублей — это:
- $169, или €158, по курсу ЦБ на сегодня;
- 254 эчпочмака, или 103 упаковки чак-чака, или 63 баночки меда, или 20 казылыков;
- 283 магнитика, либо 32 тюбетейки, либо 7 казанов, либо 7 пар чувяков;
- почти четверть средней зарплаты жителя Казани в прошлом году (53,8 тысячи) или большая часть — 83,4% — от минимального размера оплаты труда в 2022-м (15 279 рублей);
- 7 авиабилетов Москва — Казань (самый дешевый стоит 1 780 рублей), или 5 авиабилетов Санкт-Петербург — Казань (минимум 2 357 рублей);
- 364 поездки на общественном транспорте Казани при безналичной оплате (35 рублей) или 353 при оплате наличными (36 рублей); 254 билета на электричку от вокзала до аэропорта (50 рублей);
- 2 билета на поезд по маршруту Красноярск — Казань (от 5 749 рублей), либо 4 билета на поезд Санкт-Петербург — Казань (ценник начинается от 3 тысяч рублей), либо 5 билетов на поезд Нижний Новгород — Казань (от 2 249 рублей), либо 7 билетов на поезд Москва — Казань (от 1 751 рубля);
- больше месяца жизни — 33 ночи — в самом дешевом казанском хостеле (стоимость одной ночи начинается от 380 рублей); одна ночь в дорогом отеле — ценник достигает 12,5 тысячи рублей на одного взрослого;
- на 2,7 тысячи рублей больше среднего размера расходов российского туриста в Москве в день — около 10 тысяч рублей;
- меньше суммы, необходимой на идеальный отпуск: москвичам — почти в 12 раз (150 тысяч на неделю на одного человека); казанцам — почти в 11 раз (138 тысяч); уфимцам — почти в 10 раз (125 тысяч рублей).
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