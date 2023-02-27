Турпоток в Казань вырос на 20%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

За 2022 год Казань посетили 3,6 миллиона туристов. Это на 20% больше, чем за предыдущий год, сообщил мэр города Ильсур Метшин на XXI сессии Казгордумы IV созыва.



— Средняя загрузка гостиниц составила 65%, а в праздничные дни достигала 95%, — заявил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в декабре прошлого года на XIX сессии Казгордумы IV созыва председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов прогнозировал, что Казань по итогам 2022-го примет рекордное количество туристов. Точную цифру он не называл.

Прирост турпотока он объяснял, в частности, закрытием европейских направлений. По его словам, в такой ситуации российские туристы в первую очередь выбирают поездку в Казань.

— В этом [2022] году мы ожидаем прирост туристического потока по итогам года в 11%. Это тоже большая цифра, — заявлял в декабре Сергей Иванов.



Как сообщила директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова, за январь — июнь 2022 года город посетили 2 251 600 человек, в то время как Самару — 529 тысяч человек, а Москву — 9 миллионов. В прошлом году в столице Татарстана побывали 3 миллиона туристов.



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Татьяна Демина