В Набережных Челнах произошел хлопок в многоэтажке, погиб человек — возбуждено уголовное дело

Фото: прокуратура РТ

В результате хлопка, источник которого устанавливается, в однокомнатной квартире на 10 этаже одного из домов по улице Раскольникова Набережных Челнов погиб 21-летний молодой человек.



Инцидент произошел вечером 11 марта 2023 года. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий, рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе суицид.

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Набережных Челнов взяла на контроль расследование уголовного дела. Как уточнил сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, ЧП произошло в 38-м комплексе новой части Челнов.

На место происшествия выехал первый зампрокурора города Айдар Галиев. Организована проверка.

Фото: прокуратура РТ

— Причины и обстоятельства случившегося выясняются. По итогам проверки будет принято решение о мерах прокурорского реагирования. Надзорное ведомство также проконтролирует соблюдение прав и законных интересов жителей дома, в том числе при необходимости обеспечение условий для их временного размещения, — рассказал Галиев

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