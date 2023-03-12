В Набережных Челнах произошел хлопок в многоэтажке, погиб человек — возбуждено уголовное дело
В результате хлопка, источник которого устанавливается, в однокомнатной квартире на 10 этаже одного из домов по улице Раскольникова Набережных Челнов погиб 21-летний молодой человек.
Инцидент произошел вечером 11 марта 2023 года. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий, рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе суицид.
Прокуратура Набережных Челнов взяла на контроль расследование уголовного дела. Как уточнил сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, ЧП произошло в 38-м комплексе новой части Челнов.
На место происшествия выехал первый зампрокурора города Айдар Галиев. Организована проверка.
— Причины и обстоятельства случившегося выясняются. По итогам проверки будет принято решение о мерах прокурорского реагирования. Надзорное ведомство также проконтролирует соблюдение прав и законных интересов жителей дома, в том числе при необходимости обеспечение условий для их временного размещения, — рассказал Галиев
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