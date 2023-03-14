В Татарстане за год спрос на комнаты в краткосрочную аренду вырос на 65%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В феврале текущего года в Татарстане на 65% увеличился спрос на комнаты в краткосрочную аренду относительно февраля 2022 года. Такие данные предоставляет «Авито Недвижимость».

При этом, по всей России за тот же период количество интересующихся такими комнатами увеличилось на 17%. Предложение по стране возросло на 21%, а по республике на 13%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За год в Татарстане цена на комнаты в краткосрочную аренду показала рост в 56%, при этом она остается средней по стране — 700 рублей в сутки. В России же стоимость такого жилья составляет около 800 рублей в сутки (+14% к прошлому году).

— Краткосрочная аренда комнат набирает все большую популярность среди туристов после завершения пандемии. В первую очередь — это один из самых экономных вариантов путешествий по стране, а во-вторых, россияне больше не бояться ограничений и проживания с другими людьми в одной квартире, так как риск остался позади, — отметил руководитель направления краткосрочной аренды сервиса Артем Кромочкин.

Напомним, в Казани цены на посуточную аренду жилья в феврале, по сравнению с январем, снизились на 28%, средняя стоимость составила 2 854 рубля за сутки. Столица Татарстана стала одним из популярных российских городов, в которых ставки сократились сильнее всего.

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Елизавета Пуншева