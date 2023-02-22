В Казани цены на аренду жилья в феврале упали почти на 30%

В Казани цены на посуточную аренду жилья в феврале по сравнению с январем снизились на 28%, средняя стоимость составила 2 854 рубля за сутки. Столица Татарстана стала одним из популярных российских городов, в которых ставки сократились сильнее всего, сообщил владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.



Также сильнее всего ставки снизились в Минске, Нижнем Новгороде, Калининграде, Санкт-Петербурге. В Минске цены уменьшились на 31% (4 101 рубль за сутки), Нижнем Новгороде — на 26% (3 160 рублей), Калининграде — на 15% (2 216 рублей), Санкт-Петербурге — на 15% (2 700 рублей).

— После новогоднего ажиотажа февраль стал самым недорогим месяцем для зимних путешествий: цены на посуточную аренду жилья упали во многих городах России и странах ближнего зарубежья. Средняя ставка сейчас составляет 3 505 рублей за сутки, — приводит слова Кузнецова ТАСС.

Эксперты «Авито Недвижимости» пришли к выводу, что чаще всего на долгий срок в Казани сдаются однокомнатные квартиры. Согласно данным исследования, за год их стоимость выросла на 11,8%, а в целом аренда квартир в Казани подорожала на 15,8%.



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Маргарита Головатенко