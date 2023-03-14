В Татарстане прогнозируется сложная паводковая обстановка

В Татарстане, а также в соседней Башкирии прогнозируется сложная паводковая обстановка. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

Также сложная паводковая обстановка в границах ответственности Центрального военного округа ожидается в Алтайском крае и Челябинской области. В преддверии весеннего половодья специалисты ЦФО проведут разведку русел рек на Урале, в Сибири и Поволжье, замерят толщину льда и рассчитают количество взрывчатого вещества, необходимого для его подрыва.

Фото: mil.ru

— Искусственное вскрытие льда на реках выполняется в том числе для ликвидации заторов, защиты мостов и гидротехнических сооружений, — добавили в пресс-службе. Всего в ЦВО для борьбы с весенним половодьем в этом году подготовлено 35 групп.

Напомним, в Казани начало паводков прогнозируется в третьей декаде текущего месяца. Вскрытие Казанки и Волги ожидается в конце марта — первой половине апреле.



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Айрат Назипов