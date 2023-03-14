Индекс промышленного производства в Татарстане достиг 100%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За январь 2023 года индекс промышленного производства составил 100 процентов. Об этом сообщает Татарстанстат.

По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года в Татарстане на 2,5% увеличили добычу нефти и прочих полезных ископаемых (+16,4%). В целом добыча полезных ископаемых в январе текущего года к январю прошлого выросла в Татарстане на 3,2%.

Напомним, «Реальное время» писало, что в Татарстане растет индекс промпроизводства, при этом оборот торговли падает. Подробности можно прочитать в большом материале.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов