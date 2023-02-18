Оборот торговли падает, индекс промпроизводства растет: Татарстанстат подвел итоги года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Специалисты Татарстанстата подвели итоги 2022 года, оценив несколько секторов экономики республики. Так, эксперты подсчитали индекс промпроизводства республики, оценили рост цен на товары и услуги, а также прояснили ситуацию с безработицей в РТ. «Реальное время» приводит главное.

Промпроизводство и сельхоз

Второй год подряд индекс промышленного производства Татарстана показывает хороший результат. Его рост за 2022 год составил 6,6%, не дотянув до уровня позапрошлого года около 2%. Тогда рост промпроизводства в Татарстане оказался наивысшим с 1992 года и составил 8,5%. При этом в пандемийный год производство в Татарстане упало на 3,4%.

ИПП измеряется в виде валовой добавленной стоимости по четырем видам экономической деятельности. Это «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающее производство», «обеспечение электроэнергией, газом и паром», а также «водоснабжение и утилизация отходов».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Еще лучше обстоит ситуация с объемом продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств. В 2022 году он составил 333,5 млрд рублей, с ростом на 25,9% к предыдущему году. До этого было зафиксировано падение на 19,5%.

Производство продукции в сельскохозяйственных организациях выросло на 41,6%, в фермерских хозяйствах — на 35,3%, в личных подсобных хозяйствах — на 3,9%. Доля сельхозорганизаций в общем объеме продукции составляет 57,3%, фермерских хозяйств — 10,5%, личных подсобных хозяйств — 32,2%.

При этом частично снизилось производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех сельхозпроизводителей. Снижение коснулось производства скота и птицы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По данным Минсельхоза РТ, потери по крупному рогатому скоту составили 1 378 голов, в том числе 170 коров. Наибольшее снижение — в Рыбно-Слободском, Спасском, Азнакаевском, Актанышском, Алькеевском районах. Наибольшее снижение наблюдалось в Рыбно-Слободском, Спасском, Азнакаевском, Актанышском, Алькеевском районах республики.

А вот производство молока и яиц, напротив, выросло — на 3,8 и 1,7% соответственно.

Строительство и торговля

Объем работ, выполненных по сегменту «строительство», тоже на высоте. Рост составил 20,4%. При этом в прошлом году он был на уровне 7,4%.

Если говорить о введенном объеме жилья, то рост составил 2,7% по сравнению с предыдущим годом. Ввод жилья в Татарстане по итогам 2022 составил 3 млн 93 тысячи квадратных метров. Сейчас в стадии строительства находятся 213 многоквартирных домов жилой площадью более 2 млн «квадратов».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Оборот розничной торговли в Татарстане по итогам года составил 1,2 трлн рублей.

В сопоставимых ценах по отношению к 2021 году он сократился на 3,1%.

Стабильно растет индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги. В среднем стоимость продовольственных и непродовольственных товаров выросли на 11%. На такой же процент выросла стоимость услуг.

Зарплаты и безработица

Татарстан оказался одним из 32 регионов России, где на 1 января 2023 года отсутствует просроченная задолженность по зарплате. Республике удается избегать ее на протяжении шести месяцев.

Просроченная задолженность по зарплате в Татарстане отсутствует с 1 июля 2022 года. Для сравнения, месяцем ранее она оценивалась в 41,1 млн рублей. На начало прошлого года она составляла 47,6 миллиона, а на 1 октября 2021 года — 48,5 миллиона.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Приволжском федеральном округе задолженность по зарплате на начало 2023 года, помимо Татарстана, отсутствует в Башкирии, Мордовии, Кировской, Оренбургской, Самарской и Ульяновской областях, то есть более чем в половине регионов, входящих в ПФО. Самая большая сумма, которую задолжали работникам, зарегистрирована в Саратовской области — 12,3 млн рублей. В Пензенской области и Марий Эл задолженность по зарплате оценивается в 5,4 миллиона, в Пермском крае — 1,7 миллиона, а в Удмуртии и Чувашии она составляет по 1 млн рублей.

С каждым годом сокращается безработица. На конец декабря прошлого года в республики было зарегистрировано 7,5 тысячи безработных. Годом ранее было 11,4 тысячи. А вот в «ковидный» 2020-й год в республике без работы официально «сидели» 38, 7 тысячи человек.

На 1,7% в Татарстане выросла зарплата. Для сравнения: в 2021 году она увеличилась на 5,7%. За январь — ноябрь средний заработок татарстанца составлял 50,4 тысячи рублей.

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Айрат Назипов