Сервис «Яндекс Карты» перевел голосовые подсказки для водителей на татарский язык

Фото: пресс-служба «Яндекса»

В «Яндекс Картах» появилась автомобильная навигация на татарском языке. Новым проводником для водителей стала солистка электронного хип-хоп-дуэта «Аигел» Айгель Гайсина.

Певица записала на родном для себя языке более 200 фраз. В основном в них обыгрываются знакомые жителям Татарстана элементы культуры: игры, национальные блюда, фольклорные персонажи.

— Например, приближаясь к остановке, Айгель предложит отдохнуть и попить чаю с эчпочмаками. А если водитель уйдет с маршрута, иронично предположит, что его сбил с пути дух леса Шурале, — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе компании.

Фото: пресс-служба «Яндекса»

Чтобы выбрать голос солистки «Аигел», нужно в профиле зайти в настройки, открыть «Звуки и оповещения», нажать «Язык аннотаций» и выбрать татарский язык.

Напомним, в сентябре 2021 года Айгель Гайсина рассказала «Реальному времени» об особенностях татарского языка. Она назвала его «очень вместительным» и отметила, что «на нем классно писать панчи».

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Айрат Назипов