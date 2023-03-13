Выпускники школ из новых регионов смогут сдать ГИА экстерном
Выпускники школ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогут сдать государственную итоговую аттестацию экстерном и бесплатно в 2022—2023 и 2023—2024 учебных годах, согласно приказу Минобрнауки России.
Обучающиеся в школах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей имеют право сдать ГИА экстерном в «организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию соответствующей образовательной программе высшего образования».
Все образовательные учреждения в новых регионах России до 2028 года должны будут перейти на российские стандарты обучения. Процесс лицензирования уже начался, в новых регионах лицензию на осуществление образовательной деятельности имеют уже многие школы.
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