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Выпускники школ из новых регионов смогут сдать ГИА экстерном

22:21, 13.03.2023
Выпускники школ из новых регионов смогут сдать ГИА экстерном
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Выпускники школ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей смогут сдать государственную итоговую аттестацию экстерном и бесплатно в 2022—2023 и 2023—2024 учебных годах, согласно приказу Минобрнауки России.

Обучающиеся в школах ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей имеют право сдать ГИА экстерном в «организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию соответствующей образовательной программе высшего образования».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Все образовательные учреждения в новых регионах России до 2028 года должны будут перейти на российские стандарты обучения. Процесс лицензирования уже начался, в новых регионах лицензию на осуществление образовательной деятельности имеют уже многие школы.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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