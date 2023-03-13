В Татарстане ввели субсидию на проведение газа внутри участка

В Татарстане ввели субсидию на возмещение затрат по программе социальной газификации, соответствующее постановление подписал и. о. премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.



Согласно постановлению Кабмина РТ, претендовать на республиканскую субсидию смогут ветераны Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий; члены семей погибших инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий; инвалиды I и II групп; семьи, имеющие ребенка-инвалида; семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет; семьи со среднедушевым доходом не более 19 тыс. рублей; семьи участников СВО, включая добровольцев и прикомандированных в зону СВО сотрудников МВД и ФСБ.

Предполагается, что средства можно будет потратить на проведение газа внутри границ участка и приобретение внутридомового газового оборудования (счетчик, газовая плита, теплогенератор, сигнализатор загазованности). На одно домовладение предусмотрена одна субсидия в размере не более 100 тысяч рублей.

Субсидия будет предоставлена при наличии договора о проведении газа внутри границ земельного участка, заключенного после 21 апреля 2021 года.

В России выделили дополнительные средства на программу социальной газификации — более 2,3 млрд рублей направят на субсидии ветеранам, малоимущим семьям и другим получателям льгот. Средства получат 54 региона, однако Татарстана в их числе нет. Впрочем, как выяснило «Реальное время», без помощи татарстанские льготники не останутся. В ближайшее время правительство республики введет региональную выплату в 100 тысяч рублей — столько же получат жители дотационных субъектов по федеральным субсидиям из Москвы.

В Минпромторге считают, что к 2030 году в Татарстане потребление природного газа вырастет до 29,1 миллиарда кубометров. Строительство новых промышленных комплексов в Закамье через 7 лет приведет к увеличению потребления до 22 миллиардов кубометров в год.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко