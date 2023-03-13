Татарстанцев предупредили о сильном ветре и гололедице 14 марта
В Татарстане вновь ожидается ухудшение погоды — сильный ветер и гололедица. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.
По прогнозу синоптиков, ночью и днем во вторник, 14 марта, на дорогах Татарстана, в том числе и Казани ожидается сильная гололедица. Порывы западного, юго-западного ветра могут усиливаться до 15-17 м/с.
На этой неделе в Татарстане продолжится потепление. По прогнозу Гидрометцентра республики, дневные температуры могут повыситься до +8 градусов, ночные будут опускаться до -7°С.
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