СМИ: сборную России могут вернуть на чемпионат мира по хоккею в 2024 году

Международная федерация хоккея (IIHF) может вернуть сборную России на чемпионта мира в 2024 году. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, приближенный к руководящим органам IIHF.

Также он рассказал, что российских спортсменов хотят допустить на молодежный чемпионат мира, который стартует 26 декабря 2023 года в Гетеборге (Швеция). Однако такое решение может быть принято только в мае на конгрессе IIHF.

— Большинство членов IIHF выступает за то, чтобы вернуть Россию на чемпионаты мира уже из бизнес‑соображений. За это выступают даже Канада и США. Против — ячейка из Чехии, Финляндии, Швеции и прибалтийских стран. Проблема в том, что они составляют половину представительства в Совете Международной федерации хоккея. Но если решение по России в мае 2023 года будет приниматься путем голосования всех членов на конгрессе IIHF, то с большой долей вероятности Россию вернут на международные турниры, — сказал источник.

По его словам, в IIHF осознают, что если бы чемпионат мира в мае 2023 года проходил в Санкт‑Петербурге, то это был бы рекорд по посещаемости. Как отметил собеседник издания, дело даже не в новой ледовой арене, а в интересе к матчам между российскими спортсменами и финнами, чехами, а также латвийцами.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В январе глава IIHF Люк Тардиф уже заявлял, что решение по возможному возвращению сборных России и Белоруссии по хоккею на чемпионаты мира в сезоне-2023/24 будет принято на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в конце мая.

В конце февраля 2022 года совет Международной федерации хоккея (IIHF) отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Также Россию лишили права на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года из-за ситуации на Украине.

В марте того же года было принято решение, что российскую команду на этапах Евротура заменит сборная Швейцарии.

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Максим Кокунин