IIHF примет решение по возвращению сборной России по хоккею на ЧМ не раньше мая

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Решение по возможному возвращению сборных России и Белоруссии по хоккею на чемпионаты мира в сезоне-2023/24 будет принято на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF) в конце мая. Об этом «РИА Новости» сказал глава организации Люк Тардиф.

В пятницу IIHF на своем официальном сайте опубликовала состав групп на молодежный чемпионат мира 2024 года, не включив в них сборные России и Белоруссии. Турнир пройдет в Швеции.

Фото: olympic.ru

В конце февраля совет Международной федерации хоккея (IIHF) отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Также Россию лишили права на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года из-за ситуации на Украине.

В марте было принято решение, что российскую команду на этапах Евротура заменит сборная Швейцарии.

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Айрат Назипов