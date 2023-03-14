Илон Маск оценил идею о добавлении роботов Tesla в шутер Atomic Heart

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Предприниматель Илон Маск прокомментировал в шуточной форме предложение основателя студии Mundfish о том, чтобы добавить роботов Tesla в игру Atomic Heart. Об этом сообщает портал The Gamer.

— Я очень надеюсь, что роботы Tesla не выходят из строя! Мы уделяем очень много внимания тому, чтобы Optimus можно было легко отключить физическим переключателем, чтобы сократить риск централизованного контроля, — приводит слова Маска «Газета.ru».

Отмечается, что роботы Tesla действительно могут стать одним из дополнительных элементов игрового мира.

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Накануне глава Mundfish Роберт Багратуни обратился к Маску. Он предложил предпринимателю включить человекопободных роботов Optimus в дополнение к игре. По игре каждый робот быстро ломается и в связи с этим начинает проявлять агрессию по отношению к людям.



11 марта экс-главный редактор «Игромании» и блогер Алексей Макаренков рассказал, что компания Mundfish в ответ на его запрос подтвердила разработку второй части шутера Atomic Heart. Он также объяснил, что сейчас создатели игры работают над четырьмя дополнениями, ранее анонсированными к первой части шутера.



5 марта вице-премьер Украины и глава министерства цифровых технологий Михаил Федоров потребовал ограничить продажу видеоигры Atomic Heart. По его словам, данная игра якобы несет в себе скрытый политический смысл. Отмечалось, что он направил запрос в Sony, PlayStation, Microsoft и Valve с просьбой запретить продажу данной игры.

Российская компания Mundfish выпустила Atomic Heart 21 февраля 2023 года. Сюжет переносит игрока в альтернативную версию CCCР, где революционные научные достижения привели к глобальным, катастрофическим последствиям для человечества.

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Антон Гаврилов