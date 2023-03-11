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Компания Mundfish не исключила выход второй части шутера Atomic Heart

16:16, 11.03.2023
Компания Mundfish не исключила выход второй части шутера Atomic Heart
Фото: скриншот

Экс-главный редактор «Игромании» и блогер Алексей Макаренков рассказал,что компания Mundfish в ответ на его запрос подтвердила разработку второй части игры Atomic Heart, сообщает «Коммерсантъ».

— Atomic Heart 2 уже планируется, и с очень большой вероятностью игре быть, — сообщил Макаренков, цитируя слова разработчика.

По словам Макаренкова, сейчас разработчики занимаются четырьмя дополнениями, ранее анонсированными к первой части шутера.

Российская компания Mundfish выпустила Atomic Heart 21 февраля 2023 года. Сюжет шутера переносит игрока в альтернативную версию CCCР, где процесс революционных научных достижений привел к глобальным, катастрофическим последствиям для человечества.

5 марта вице-премьер Украины и глава министерства цифровых технологий Михаил Федоров потребовал ограничить продажу видеоигры Atomic Heart. По его словам, данная игра якобы несет в себе скрытый политический смысл. Отмечалось, что он направил запрос в Sony, PlayStation, Microsoft и Valve с просьбой запретить продажу данной игры.

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Антон Гаврилов
Общество

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