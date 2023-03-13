В Татарстане два бывших сотрудника Госалкогольинспекции пойдут под суд по обвинению во взяточничестве

В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении двух бывших ведущих специалистов-экспертов контрольно-инспекционного отдела Зеленодольского территориального органа Госалкогольинспекции Татарстана.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении 8 эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 30, ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки).

Как полагают следователи, мужчины выявляли в различных торговых точках нарушения. После этого они требовали от предпринимателей от 3 до 50 тысяч рублей за несоставление протоколов об обнаружении нарушений и непривлечении их к административной ответственности.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Всего обвиняемые получили от граждан незаконное денежное вознаграждение на сумму 117 тыс. рублей. Противоправная деятельность была пресечена после того как один из предпринимателей сообщил о незаконных требованиях одного из обвиняемых в правоохранительные органы, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Никто из обвиняемых свою вину не признал. Один из них находится под стражей, а второй — под домашним арестом. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в начале месяца в Казани арестовали руководителя Северо-Западного подразделения Госстройнадзора по РТ. По версии следствия, чиновник получил взятку двухкомнатной квартирой по заниженной стоимости за сокрытие недостатков на поднадзорном ему объекте. Вину он не признает.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов