В Зеленодольске представили нового главного архитектора
Главным архитектором Зеленодольска назначен Дамир Шакиров. Его на еженедельном совещании представил глава района Михаил Афанасьев.
Дамир Шакиров в 2016 году окончил Казанский архитектурно-строительный университет. С 2017-го по 2021-й год обучался в Центральном южном университете КНР. С 2021 по 2022 Шакиров трудился в должности заместителя руководителя исполкома Зеленодольского района Татарстана в команде с итальянским архитектором Элио Фиорини. Совместно они разработали несколько проектов по развитию Зеленодольска.
Напомним, Элио Фиорини стал главным архитектором Зеленодольска в июле прошлого года. В Татарстан он приехал, женившись на уроженке республики. Летом Фиорини рассказал, что хотел заняться новым городским ЗАГСом, территорией Центра культурного развития, центром бокса, библиотекой, школой и улицами.
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